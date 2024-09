Bonner Einzelhandel Mit vielen kleinen Geschäften funktioniert Fußgängerzone

■ Was sagen Passanten über die Fußgängerzone in Duisdorf? „Nett ist es hier, bis auf den Leerstand“, urteilt Angelika Forsbach, die gerade am Schickshof unterwegs ist. Sie wohnt in Witterschlick und kommt meist, um in der Drogerie einzukaufen. Auch die Gastronomie sei einen Ausflug wert, findet sie. Was ihr fehlt: „Früher waren hier viele kleine Boutiquen.“ Aber selbst auf den großen Einkaufsstraßen wie in Köln würden die kleinen Läden verschwinden. „Das erschreckt mich“, sagt Forsbach.