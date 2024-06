Schlumpf- und Einhorn-Eis Diese kreativen Eissorten kann man in Duisdorf probieren

Seit einem Jahrzehnt hat Antonio Pereira sein Eiscafé Pra in der Rochusstraße 140 in Duisdorf. An sonnigen Tagen kommen besonders viele Bonner in sein Geschäft, um sich mit cremigem Eis eine süße Abkühlung zu gönnen. „Und wenn es regnet, kommen viele für einen Cappuccino oder Kakao vorbei“, erzählt der Inhaber.