Konzept für Ladeinfrastruktur Ausbau der E-Mobilität in Bonn könnte Fahrt aufnehmen

In der gesamten Stadt betreiben die Stadtwerke 330 öffentliche Ladepunkte, weitere 20 würden gerade eingerichtet, teilt SWB-Sprecherin Clarissa Pütz. In Hardtberg gibt es 16 Ladesäulen mit jeweils zwei Anschlüssen. 13 davon bieten normales Laden mit 22 Kilowatt in der Stunde an. Eine Batterie mit 50 bis 70 Kilowatt ist damit in zwei bis vier Stunden aufgeladen. Die stehen etwa in der Rochusstraße 176, am Duisdorfer Bahnhof und auf dem Brüser Berg in der Celsiusstraße 43. Dazu kommen zwei superschnelle Ladesäulen mit 150 Kilowatt Leistung. Pütz teilt weiter mit: „Bereits jetzt lässt sich erkennen, dass die Auslastung der Ladepunkte im Stadtbezirk Hardtberg geringer ist als in anderen Stadtbezirken. Da Hardtberg außerdem der bevölkerungsärmste Stadtteil ist, wird der Anteil der Ladepunkte im Stadtbezirk unterhalb des Anteils in anderen Stadtbezirken liegen.“