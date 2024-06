Grundschule in Hardtberg Elterntaxis sorgen für Staus an der Finkenhofschule

Hardtberg · Jeden Morgen das gleiche Problem: Um kurz vor acht staut sich der Hol- und Bring-Verkehr an der Finkenhofschule in Bonn-Duisdorf. Was von Eltern gut gemeint ist, wird für Kinder teils gefährlich. Dabei gibt es gute Ansätze in anderen Ortsteilen.

13.06.2024 , 05:00 Uhr

Elterntaxis als Problem: Morgens stehen die Autos vor der Finkenhofschule in Bonn Schlange. Foto: Felizia Schug