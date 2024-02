Ausstellung in Endenicher Trinitatiskirche EMA-Schüler setzen das Thema „Heimkehr“ künstlerisch um

Mit großer Offenheit spricht Oskar (18) über sein Bild, das nur auf den flüchtigen Blick in bunten Farben eine scheinbar heile Welt vorführt. Erst bei genauem Hinsehen lässt sich der an einem Baum aufgehängte Mensch sowie ein zweiter, sich in Richtung einer Kapelle schleppende Mann erkennen. „Ich fühle mich da, wo ich wohne, nicht wirklich zuhause“, sagt Oskar. Das Bild soll ausdrücken, dass er sich in einer Krise befindet. Über die bewusst als fröhlich zu bezeichnende Farbgebung möchte er den Anschein erwecken, dass es ein Zuhause sein könnte, in das man gerne zurückkehrt, doch sei es für ihn kein Ort, an dem er sich wohlfühlt. „Ich habe versucht“, sagt er, „meinen Zwiespalt auszudrücken.“