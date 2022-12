Abschied mit „schwerem Herzen“ : Inhaberin schließt Brautmodengeschäft in Endenich nach über 20 Jahren

Jagoda Hündgen fühlt sich in ihrem Laden in Endenich zu Hause. Foto: Benjamin Westhoff

Endenich Jagoda Hündgen schließt Ende des Jahres ihr Brautmodengeschäft in Endenich. Damit gibt sie auch ein Zuhause auf, das sie für sich und Kundinnen geschaffen hat. Was hat sich in zwei Jahrzehnten beim Thema Brautkleid verändert, und was nicht?