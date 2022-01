Kinder bereiten eine schöne Überraschung : Bildergalerie als Dank an das Erzieherteam

Mit einer Wand voller Dankes-Nachrichten wurde Friederike Kaiser, Vize-Leiterin der Kita der evangelischen Trinitatiskirchengemeinde in Endenich, überrascht. Foto: Lisa Inhoffen

Endenich Mit bunten Bildern an der Eingangstür als ein dickes Dankeschön für die geleistete Arbeit in dieser Pandemie haben Kinder und Eltern der Endenicher Trinitatis-Kita das Erzieherteam überrascht und sehr gerührt.

Friederike Kaiser ist gerührt. Als die Vize-Leiterin der Kita der evangelischen Trinitatiskirchengemeinde in Endenich am Montagmorgen in die Einrichtung kommt, ist die ganze Scheibe der Eingangstür von außen mit bunten Gemälden beklebt. „Danke, dass ihr unsere Erzieher/Erzieherinnen seid“ oder „Kita-Helden“ ist auf den Bildern unter anderem zu lesen.

Ob Regenbogen, Herzen, Luftballons und Strichmännchen: Die Kita-Kinder haben sich offensichtlich viel Mühe mit ihren kleinen Kunstwerken gegeben, die ihre Eltern offensichtlich am Wochenende als Überraschung für das Kita-Team – in den vergangenen Tagen selbst ganz schön von Corona und Quarantäne gebeutelt – an die Eingangstür aufgehängt haben. Mit der Aktion bedanken sich die Kinder und ihre Eltern bei der Kita dafür, „dass ihr in dieser schweren und anstrengenden Zeit weiter tolle Arbeit leistet“.

„Das ist mit das schönste Lob, das wir bisher erhalten haben“, freut sich Friederike Kaiser. Trotz vieler Corona-Infektionen in der letzten Zeit hat die Kita bis auf einen Tag den Betreuungsbetrieb so gut es ging unter anderem auch mit Hilfe eines rollierenden Systems aufrechthalten. Kaiser weiß, dass das auch für viele berufstätige Eltern mit einem großen Kraftakt verbunden war und immer noch ist.