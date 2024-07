Bus als Ersatz Sparkassen-Kunden kritisieren Standort mobiler Filiale

Die Schließung der Sparkassen-Filiale in Endenich ist vielen Kunden ein Dorn im Auge. Unter ihnen ist Doris Kühn (Name geändert), die nur wenig Verständnis für den Strukturwandel der Sparkasse Köln/Bonn hat. Wie berichtet, bringt seit Kurzem ein roter Bus das Geld nach Endenich – und das zweimal die Woche. Halt macht das mobile Angebot auf dem Gelände der Residenz Ambiente am Kollegienweg. (Der Haltepunkt ist auf Google Maps eingetragen.)