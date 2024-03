Fahradcheck an Bonner Schulen Viele Bonner Kinder haben kein Fahrrad

Nicht alle Kinder der Carl-Schurz-Gemeinschaftsgrundschule in Tannenbusch werkelten bei dem Treffen so tatkräftig mit, als Schwarze-Zander und einige andere Erwachsene sich etliche Drahtesel vornahmen und sie verkehrstauglich machten. Sie und ihr Mann Thomas, beide bei den Parents for Future aktiv, haben den Verein JeKiFa gegründet. Ausgeschrieben bedeutet die Abkürzung: Jedem Kind ein Fahrrad. Das ist ihr Ziel in Zeiten, in denen diese Art der Fortbewegung immer wichtiger wird. „Der Verein wurde gegründet, um Kinder anzuleiten, Fahrräder zu reparieren“, erklärt sie. Dafür haben die Initiatoren im vergangenen Jahr eine Fahrrad-Reparatur-Aktion am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium durchgeführt und jüngst den dritten Platz beim Bonner Klimapreis gemacht (der GA berichtete). Außerdem will der Verein Kindern und Jugendlichen, die kein Rad haben, eins zur Verfügung stellen, wofür ständig Gebrauchträder gesammelt werden.