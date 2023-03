Reihe über die Abenteuer eines Eichhörnchens Endenicher Feuerwehr wird zur Kulisse eines Kinderbuches

„Die Idee ist, dass die Kinder etwas über Endenich und über Eichhörnchen lernen und eine schöne Geschichte lesen“, sagt sie. Der Ursprung der Idee hat mit dem Karnevalszug zu tun: Früher hatte der Förderverein der Stadtteilbücherei in der Endenicher Burg dort auch Pixie-Bücher als Kamelle geworfen. Das habe aber der Carlsen-Verlag, der die Büchlein herausgibt, irgendwann nicht mehr gewollt. Also machte man das kurzerhand zum Eigenprojekt: ein Bilderbuch für den Karnevalszug, das obendrein noch im „Dorf“ spielt, an einem Ort, den so ziemlich jeder Mensch in Endenich kennt. An der Burg nämlich, die neben der Bücherei eben auch die Feuerwehr beherbergt.