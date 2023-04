Verkehrschaos an der Frongasse in Bonn Warum es an der Straße der Endenicher Kulturmeile so gefährlich ist

Was man ohnehin in unguter Erinnerung hat, kann sich bei genauer Betrachtung als noch schlimmer herausstellen. Eine Ortsbesichtigung von Politikern der Bezirksvertretung Bonn im abendlichen Berufsverkehr führte ihnen vor Augen, dass die Frongasse für alle Verkehrsteilnehmer ein gefährliches Nadelöhr ist. Das Problem der Engstelle ist historisch gewachsen. Die Häuser stehen nun einmal so eng beieinander. Und Rolf Beu (Grüne) erinnert daran, dass über diese Straße früher auch die Straßenbahn fuhr. Da waren es allerdings deutlich weniger Autos.