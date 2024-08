Händler zur aktuellen Lage Entlang der „Endenicher Kö“ in Bonn

Was i-Dötzchen in den vergangenen Tagen in ihren Schultüten gefunden haben, weiß die Endenicher Buchhändlerin Gabriele Koeplin ganz genau. Seit 1992 betreibt sie ihr Geschäft in der Endenicher Straße und sorgt seither für viele Überraschungen zum Geburtstag, an Weihnachten oder so wie derzeit zur Einschulung. „Die kleinen Schultütenbücher waren in den letzten Tagen sehr gefragt“, erzählt sie. Das sind Bücher, die in einem speziellen Format hergestellt werden, damit sie problemlos in die Schultüte passen. Beispielsweise die Geschichte vom „Ernst des Lebens“. Darin entdeckt die kleine Annette schnell, dass mit der Schulzeit nicht nur Herausforderungen auf sie warten. Sondern mit Ernst, ihrem lustigen Sitznachbarn, erlebte sie viele lustige Momente.