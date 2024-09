Jahrelanges Ratten- und Hygieneproblem Endlich Schluss mit dem Müllchaos in Medinghoven?

Müll auf dem Europaring in Medinghoven – das Thema beschäftigt Anwohnerinnen und Anwohner seit Jahren. Zwar wurden immer wieder Lösungsvorschläge formuliert. Doch sie funktionieren nicht, wenn etwa Wohnungsgesellschaft und Entsorgungsunternehmen nicht Hand in Hand arbeiten. In einem Fall handelt es sich um die Häuser am Europaring 41-49. Von einer „katastrophalen Situation“ sprach beispielsweise Anwohnerin Barbara Weidenbrück.