Kommunalwahl 2020 : Enno Schaumburg will Verkehrsteilnehmer gleichberechtigen

Hardtberg Der General-Anzeiger stellt die Kandidaten aus den Stadtbezirken vor, die bei der Wahl im September antreten. Der CDU-Politiker will konkrete Pläne der Westbahn für den Hardtberg.

Der Kandidat

Enno Schaumburg ist mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Duisdorf zu Hause. Hier steht der 50 Jahre alte Rechtsanwalt mitten im Leben. Er ist Vorsitzender des CDU-Stadtbezirksverbandes Hardtberg sowie des Vereins Hardtberg Kultur, der das ganzjährigen Veranstaltungsangebot im Kulturzentrum an der Rochusstraße organisiert. Zuvor war Schaumburg von 2015 bis 2019 Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Duisdorf und von 2018 bis 2019 kommissarischer Vorsitzender des Ortsfestausschusses (OFA) von Duisdorf. Seit 2012 kümmert er sich als Bezirksverordneter um die Belange des Stadtbezirks Hardtberg. Schon mit jungen Jahren interessierte er sich für aktuelle politische, aber auch für geschichtliche Themen. Ihn treibt der Wunsch an, zu gestalten, Themen und Probleme aufzugreifen und Lösungen anzubieten. Da der Stadtbezirk Hardtberg eine große Bedeutung hat, für die Menschen, die dort wohnen und die dort leben, ist es für Enno Schaumburg wichtig, an zentraler Stelle mitreden zu können, um für den Stadtbezirk das Notwendige zu erreichen. Dieses will er zukünftig als Bezirksbürgermeister und im Rat der Stadt Bonn.