Feuer in Brüser Berg Ermittler schließen Brandstiftung im Mehrfamilienhaus aus

Die Habseligkeiten in einen Einkaufswagen gestopft, das Baby auf dem Arm, so sei eine Frau aus dem Haus gerannt, berichtet eine Augenzeugin. Viel Zeit blieb den Bewohnern eines Mehrfamilienhauses an der Borsigallee nicht, um sich in Sicherheit zu bringen. Laut Protokoll der Bonner Feuerwehr war der erste Feueralarm am vergangenen Sonntagmorgen um 4.52 eingegangen. Die meisten der 23 Bewohner in dem Mehrfamilienhaus wurden vom Alarm und den Sirenen vermutlich im Schlaf überrascht. Wie sich herausstellte, brannte eine Wohnung im Hochparterre. Alle konnten sich durch das Treppenhaus oder eine von der Feuerwehr aufgestellte Drehleiter ins Freie retten. Allerdings erlitten laut Polizei acht Menschen eine Rauchvergiftung und wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein Bewohner habe nach dem Schreck über Kreislaufprobleme geklagt.