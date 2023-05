Schimmel beseitigt Erste Reparaturen am Heimatmuseum Lengsdorf erfolgt

Kürzlich konnte er sich über zwei neue Mitglieder des rund 150 Mitglieder starken Heimatvereins freuen. Zuversichtlich stimmt ihn auch das Konzept von Yvonne Katzy, der neuen Leiterin des Bonner Stadtmuseums, die beabsichtigt, nun auch die vier Bonner Stadtbezirke in einem „neuen“ Stadtmuseum zu präsentieren. Lengsdorf wird durch sein Heimatmuseum dabei federführend den Stadtteil Hardtberg vertreten. „Es wird darum gehen“, so von Schada, „dass wir neben Duisdorf, wo es ja die historische Kurfürstenquelle gibt, auch Informationen zu den noch jungen Ortsteilen Hardtberg und Brüser Berg sammeln, über die es noch nicht viel Geschichtliches zu berichten gibt.“ In einer Veranstaltung am 16. Juni soll im Heimatmuseum von 16 bis 19 Uhr den Fragen nachgegangen werden, was die wichtigsten Ereignisse, Orte wie Denkmäler und Gebäude sowie auch ortsbildprägende Menschen im Stadtteil Hardtberg sind, die Einzug in eine neue stadthistorische Ausstellung finden könnten.