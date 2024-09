Förderung für Duisdorfer Zentrum „Es ist ein gesundes Zentrum, keinesfalls ein Patient, an dem man herumdoktern muss“

Neues Förderprogramm – neues Glück: Das städtische Amt für Wirtschaftsförderung hat sich erfolgreich beim Land um eine Fortsetzung des Förderprogramms zur Stärkung der Zentren beworben. Für Hardtberg hat die Stadt den Zuschlag bekommen. Mit 120.000 Euro kann das Projekt Zentrenmanagement, das bereits über zwei Jahre in Duisdorf lief, nun bis 2026 fortgesetzt werden. Die Stadt hat dafür erneut das Büro Stadtberatung Sven Fries aus Speyer beauftragt. Bereits im letzten Förderzeitraum war Sophie Büchner aus dem Fries-Büro in Duisdorf aktiv; nun kehrt sie als Projektmanagerin zurück. Den Part vor Ort wird ihr Kollege David Schwarz übernehmen, der bereits seit 2017 in Bonn lebt.