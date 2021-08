Geschäftsschließung : „Es tut mir nicht leid, dass es zu Ende ist“

Eine der fünf Liter fassenden Apothekerflaschen will Margot Kolitscher als Erinnerung behalten. Foto: Stefan Hermes

Duisdorf Die 82-jährige Apothekerin Margot Kolitscher vermacht einen Teil ihres Inventars dem Pharmaziemuseum in Krakau. Nach 52 Jahren ist die Marktapotheke am Schickshof Geschichte. Kolitscher nimmt ohne Pathos Abschied.



Das Ende war nicht gut. Mehr als 52 Jahre war die Marktapotheke von Margot Kolitscher (82) Anlaufstelle für viele Duisdorferinnen und Duisdorfer, die mehr wollten als ein Medikament besorgen. Keine Seltenheit, dass Kunden zu Frau Kolitscher mit den Laborergebnissen eigener Blutwerte kamen, um sie sich erklären zu lassen. „Ich habe den Patienten immer geraten“, so die 82-jährige agile Apothekerin, „ihre Blutwerte in einem Ordner zu sammeln.“ Erst durch die Entwicklung über einen längeren Zeitraum könne man Schlüsse ziehen. Kolitscher nahm sich Zeit für die Menschen. Das war ihr wichtig und machte für sie, die gerne auch Musikerin geworden wäre, die Freude am diesem Beruf aus. „Ich hatte das, was vielen Ärzten heute fehlt“, merkt sie an.

Ihre Bilanz nach dem endgültigen Verlassen der Marktapotheke fällt kurz aus: „Es tut mir nicht leid, dass es zu Ende ist“, sagt sie ohne jegliches Pathos. Einige Kontakte zu Patienten habe sie noch. Sie will wissen, wie es ihnen geht. So versorgt sie weiterhin regelmäßig eine gute Handvoll der meist weit über 80-jährigen Patienten mit Medikamenten, die sie nun von ihrem Kollegen Markus Schulz aus der Burg Apotheke in Endenich bezieht. Schulz hatte sie kennengelernt, als der einmal Interesse an der Übernahme ihrer Apotheke zeigte, mit deren Verkauf sie sich schon Jahre zuvor beschäftigt hatte. Doch die nahe Konkurrenz der Apotheken in den Ärztehäusern ließ potenzielle Interessenten meist wieder auf Abstand gehen.

Pharmaziemuseum Krakau Von Apotheke bis Weinkeller Das 1946 gegründete Pharmaziemuseum der polnischen Jagiellonen-Universität befindet sich in einem historischen Bürgerhaus in der Floriańska-Straße 25 in Krakau, in touristisch attraktiver Lage direkt am historischen Königsweg. Es handelt sich um eine der weltweit größten Sammlungen pharmazeutischer Zeugnisse. Die ständige Ausstellung umfasst Apothekengegenstände vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Darunter befinden sich Apothekengefäße, etwa die stolze Sammlung von Majolika aus verschiedenen europäischen Manufakturen, Laborgerät und Apothekenutensilien, pharmazeutische Rohstoffe, Andenken an bedeutende Pharmazeuten und Kuriosa aus dem Bereich der alten Heilkunde. Zudem wurde dort das Interieur einer Apotheke aus dem 18. Jahrhundert rekonstruiert, wie auch andere Räume, etwa ein Labor, ein Weinkeller und der Dachboden, auf dem Heilkräuter getrocknet und aufbewahrt wurden. hsf Öffnungszeiten: Dienstag von 12 bis 18.30 Uhr, Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 14.30 Uhr, www.muzeumfarmacji.pl.

Möglicherweise hätte Margot Kolitscher zusammen mit ihrer langjährigen Mitarbeiterin Olga Heinz trotzdem noch länger die Stellung gehalten, wenn nicht am 11. November 2019 der Bonner Amtsapotheker El Omari bei seinem Besuch am Marktplatz die Apotheke mit sofortiger Wirkung hätte schließen lassen. Bemängelt wurde, dass ihre Rezeptur, also der Bereich, in dem die Medikamente, Salben und Tinkturen nach speziellen Rezepten hergestellt werden, nicht den heutigen Anforderungen entsprach. Das Gesundheitsamt habe die angeordnete Schließung durch den Kompromiss abgemildert, innerhalb von sechs Wochen notwendige bauliche Maßnahmen durchzuführen. Kolitscher: „Aber das erschien mir im Hinblick auf eine Übergabe der Apotheke nicht mehr sinnvoll.“ Die Modernisierung hätte sie etwa 28 000 Euro gekostet.

Weitere Überlegungen wurden dann durch die Corona-Pandemie obsolet. Kolitscher kündigte ihren Mietvertrag zum Ende des letzten Jahres. Dass sie letztlich erst Ende April ein letztes Mal die Türe ihrer Apotheke abschloss, die übrigens im Laufe der Jahre durch Einbrüche sechs Mal ersetzt werden musste, lag an der unerwartet mühsamen und zeitaufwendigen Abwicklung ihres Geschäfts.