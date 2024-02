Interview mit Bezirksbürgermeister Peter Leonhardt „Es wäre mir lieber, wenn Christian Held nicht gestorben wäre“

Leonhardt: Kurz vor seinem Tod sind wir noch mal mit ihm ans Meer gefahren. Für einen Tag waren wir mit seinem Mann und einigen Freunden in De Haan in Belgien. Er saß in einem Rollstuhl am Strand und hat aufs Meer geschaut. Danach waren wir noch Pommes essen, er hat viel erzählt und Witze gemacht. Das ist wirklich unvergesslich.