Ausflug mit einer Diplom-Biologin Diese essbaren Pflanzen gibt es im Bonner Kottenforst

Tipps

Bei der Suche nach essbaren Wildpflanzen sollten einige grundlegende Richtlinien beachtet werden, um die Umwelt und die Pflanzenbestände zu schonen: Sammeln Sie nur an Standorten, an denen eine Verschmutzung ausgeschlossen werden kann. Vermeiden Sie stark frequentierte Wege entlang von Straßenrändern und auf landwirtschaftlichen Flächen, die gedüngt oder gespritzt wurden. Lassen Sie immer mindestens die Hälfte des Bestandes an Pflanzen stehen, um deren Fortbestand sicherzustellen. Besser ist es, an verschiedenen Standorten nur einzelne Pflanzen zu pflücken. Dies unterstützt die natürliche Regeneration. Vermeiden Sie die gesamte Pflanze auszureißen. Stattdessen schneiden Sie mit einem Messer oder einer Schere nur die gewünschten Pflanzenteile ab. In Naturschutz- und Pflanzenschutzgebieten ist jegliche Form des Sammelns untersagt. Wer sich nicht daran hält, gefährdet die Artenvielfalt. Immer nur so viel sammeln, wie man tatsächlich benötigt. So bleiben Wildpflanzenbestände erhalten und übermäßiger Druck auf die natürlichen Lebensräume wird vermieden. hsf