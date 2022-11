Neue Schulmensa in Lessenich/Meßdorf : Essen wie kleine Studenten

Viel Platz, viel Licht: Den Schülern der Laurentiusschule gefällt ihre neue Mensa in der ehemaligen Lessenicher Feuerwehr. Foto: Stefan Knopp

Lessenich/Meßdorf Der Umbau ist abgeschlossen: Die Laurentiusschule verfügt jetzt über eine große Mensa in der alten Wagenhalle der ehemaligen Lessenicher Feuerwache. Kindern und Lehrern gefällt es.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Knopp

Die älteren Schulkinder kennen noch die frühere Mensalösung in der Laurentiusschule. Klein und eng war der Raum, in dem sie das Mittagessen einnahmen, nicht größer als ein Klassenzimmer, denn genau das war er ganz früher mal in den Zeiten, als es noch keine offene Ganztagsschule an Grundschulen gab.

Sie haben dann natürlich auch in der Zwischenlösung gegessen, in den Containern, die auf dem Schulhof aufgebaut waren. Jetzt sitzen sie vor der neuen Mensa, sie kommen gerade vom Essen. „Hier ist es besser, weil man hier mehr Platz hat“, sagt Yannik (10).

Seit diesem Schuljahr wird in der ehemaligen Wagenhalle der Freiwilligen Feuerwehr Lessenich gespeist. Dort ist Platz für 84 Kinder. Das heißt, es muss immer noch in mehreren Etappen gegessen werden, aber, der Schulbetrieb wird aus Sicht der Lehrer durchaus entzerrt. „Es ist viel freundlicher“, sagt Lehrerin Jessica Goetzendorf, die seit neun Jahren in Lessenich unterrichtet. „Die Decken sind hoch, es ist lichter.“

Dem stimmt Silvia Bresler zu, seit 14 Jahren in der OGS-Betreuung. Vor allem sei es kinderfreundlich, bunt, hell und man habe viel Platz. „Das hat immer gefehlt im Container“, sagt sie. Die Kinder würden das genießen. „Die wollen nicht noch mal zurück“, sagt sie. Einige Kinder, erzählt sie, hätten nach dem ersten Essen in der neuen Mensa gesagt: „Wir fühlen uns wie kleine Studenten.“

Da die Schule keine Aula hat, wird die Mensa künftig multifunktional genutzt, sagt Schulleiterin Petra Ey. Man könne dort Schulfeiern ausrichten, Theaterstücke aufführen, Eltern- und Infoabende bestreiten, dort wurde auch schon ein Kamingespräch zum Thema Lernwerkstatt durchgeführt. Die Verkehrserziehung soll dort stattfinden, und da das Lehrerkollegium keinen Teamraum hat, finden Besprechungen auch dort statt. Und die Lehrer können den Raum als Lernort nutzen. „Wir können jetzt den Vormittag auch anders gestalten“, sagt Goetzendorf. Unter anderem verfügt die Mensa über einen Videobeamer. Die Schule habe dadurch viel gewonnen, ist Bresler überzeugt.

Aber in erster Linie soll dort gegessen werden. Das geht so: „Man stellt sich am Eingang auf und bekommt einen Teller mit Essen drauf“, erklärt Florian (9). Damit geht man dann zum Platz. Man könne zwischen mehreren Gerichten auswählen, sagt Rosa (9). „Es gibt auch extra vegetarische Portionen und laktosefreies Essen.“ Und natürlich gibt es Nachtisch, schiebt Lina (9) nach. Die Kinder können auch Nachschlag bekommen, aber nicht bei jedem Essen gleich viel.

„Wir gehen auch auf Kinderwünsche ein“, sagt Ey. Vegetarisches Essen gibt es immer, Fleisch oder Fisch nur manchmal. Sie strebe an, dass in Zukunft dort nur noch vegetarisch gegessen wird, als Beitrag zum Klimaschutz. Sie weiß: „Das ist ein sensibles Thema.“ Ey möchte Bewusstsein schaffen, bei den Kindern wie den Eltern. Im Advent gibt es zwei vegetarische Wochen. Danach wolle sie eine Abfrage bei den Eltern starten, was das Thema angeht.

Die Kinder müssen durch einen langen Gang, um zur Essensausgabe zu gelangen. Der zweigeschossige Zwischentrakt ist neu – und noch nicht vollständig möbliert. Im Erdgeschoss stehen an den Wänden ein paar Regale, die vor allem Rucksäcke und Ranzen beinhalten. Schuhe liegen wild auf dem Boden herum. Schuhregale fehlen, sie kommen noch, kündigt Ey an. Im Stockwerk darüber führt der lange Gang zum neuen Verwaltungsbereich im Obergeschoss der früheren Feuerwehr. Ey hat dort ihr Büro, das Lehrerzimmer ist gegenüber, das Sekretariat nebenan. Dort wurden außerdem neue Lehrertoiletten eingebaut.

Im Bestand wurde ebenfalls umgebaut. Die alte Heizungsanlage wurde durch eine moderne und energieeffiziente Technik ersetzt. Das leer stehende frühere Lehrerzimmer ist jetzt ein Funktionsraum, so schreibt es die Stadt Bonn. Und im ehemaligen Sekretariat werden nun Möbel für die Mensa gelagert.

Das Essen wird täglich angeliefert. Der Caterer kann vom Parkplatz aus mit den Rollwagen ebenerdig zum Hintereingang hinein, wo die Mahlzeiten aufbereitet werden. In der Küche ist viel Platz, es gibt auch eine eigene Spülküche. Zwischen Mensa und altem Schulgebäude ist eine neue Terrasse entstanden, Ey nennt sie „die Partyzone“.

„Die schönste Mensa in Bonn“

Im nächsten Jahr steht ein weiterer Umbau an, dann soll eine Lernwerkstatt eingerichtet werden. Dort soll laut Ey anders gelernt werden, die Lehrer sind dann mehr Lernbegleiter, sagt sie.

Auch der Schulgarten gehört dazu. Dieser Bereich soll vom selben Architektenbüro Schumacher aus Bonn gestaltet werden, das auch schon für den abgeschlossenen Umbau verantwortlich zeichnete. Sie ist sehr zufrieden, scheut sich nicht, die Mensa in ihrer Schule als die schönste in Bonn zu bezeichnen. Die hat zur Straßenseite hin schöne große Fenster. Dort waren früher die Rolltore der Wagenhalle, die neue Optik soll daran erinnern, dass dort, wo jetzt Schulkinder essen, früher Feuerwehrautos eingefahren sind.