Deutscher Modellflieger Verband : Europas größter Verband für Modellflieger hat seinen Sitz in Duisdorf

Duisdorf Seit Mai ist Nick Jordan der neue Geschäftsführer des in Duisdorf ansässigen Deutscher Modellflieger Verbandes, der rund 90.000 Mitglieder zählt – die meisten sind Männer. Einige von ihnen tüfteln schon mal 600 Stunden an einem Modell.

Seit Mai hat er mit Nick Jordan einen neuen Geschäftsführer für die Betreuung des wirtschaftlichen Verbandsbereichs an seiner Seite. Vom Domizil an der Rochusstraße aus steuern beide Europas mitgliederstärkste Interessensvertretung für Modellflieger mit deutschlandweit rund 90.000 Mitgliedern sowie etwa 1400 Vereinen (Stand: Mai 2020). Dazu gehört für den Verband auch die Organisation von regionalen, nationalen sowie internationalen Sportveranstaltungen, das Ausrichten von Fachseminaren sowie die Beratung in Rechtsfragen.

Nicht weit von seinem neuen Arbeitsplatz entfernt wurde Nick Jordan 1972 geboren. „Um die Ecke, in Endenich“, erzählt der neue Geschäftsführer für Service und Vertrieb. Nach Stationen im Oberbergischen, in Frankfurt, London und Düsseldorf zog es den gelernten Bankkaufmann mit Erfahrungen in der Vermögensverwaltung jetzt nach Bonn zurück. Beim DMFV will er sich vor allem um die Jugendarbeit kümmern. „Zum Einstieg in den Modellflug ist man selten zu jung und nie zu alt. Im Idealfall wird der Grundstein bereits in der Kindheit gelegt“, ist er überzeugt.