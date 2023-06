Ein „Schutzraum“ etwas außerhalb des Stadtzentrums Fachstelle für Suchtprävention „update“ bleibt in Lengsdorf

Daneben bietet die Beratungsstelle weiterhin die mobile Suchtprävention an, bei Großveranstaltungen wie Karneval oder Rhein in Flammen etwa, aber auch an Schulen. Dabei geht es zum Beispiel um Medienabhängigkeit oder um Cannabiskonsum - beides Probleme, die aus Sicht der Fachberatung während Corona zugenommen haben. Das Team der Suchtprävention bietet zur Aufklärung etwa „Coffee-Workshops“ an und erklärt, wie derzeit der rechtliche Stand der Dinge ist und was eine Legalisierung bedeuten würde. Viele Jugendliche hätten wenig Wissen darüber, sagt Schlegel, die schon seit 15 Jahren bei update arbeitet.