Als Polizist ausgegeben : Polizisten nehmen Telefonbetrüger in Bonn-Duisdorf fest

Anrufe von „falschen Polizisten“ gibt es in Bonn nach wie vor. Die Polizei teilt mit, dass auch am Donnerstag wieder zahlreiche Bürger Anrufe von Betrügern meldeten. So auch eine 82-jährige Frau aus Bonn-Duisdorf. Sie hatte sich am Mittwoch an die Polizei gewandt, und so gelang am Donnerstag die Festnahme eines "falschen Polizisten".