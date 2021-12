Bonner Verein Sterntaler beobachtet mehr Kinderarmut : Familien ist das Haushaltsgeld in der Pandemie schnell ausgegangen

Duisdorf Der Verein Sterntaler will Angebote in öffentlichen Jugendeinrichtungen unterstützen. Eine Spende der VR-Bank Bonn schafft Spielräume.

Jedes fünfte Kind in Bonn lebt in Armut. Die Corona-Pandemie soll diese Situation weiterhin verschärft haben, beobachtet der Verein Sterntaler, der vorwiegend Sozialprojekte im Kinder- und Jugendbereich organisiert. „Als die Schulen im Lockdown dichtgemacht haben, ist den Familien schnell das Haushaltsgeld ausgegangen“, berichtet der Vereinsvorsitzende Arndt Hilse. Unter anderem habe man bedürftigen Kindern und Jugendlichen mit Lebensmittelgutscheinen aushelfen können.

Verein Sterntaler Bonn setzt Sozialprojekte im Kinder- und Jugendbereich um

Um Hilfe gebeten wird der Verein, wenn in Familien das Geld für „Alltägliches“ wie das Frühstück in der Schule, das Mittagessen, der Vereinsbeitrag für den Sportverein oder das Geld von dem Klassenausflug fehlt. Zudem werden Maßnahmen zur Gewaltprävention in Bonner Schulen, Projekte zur Lernförderung und Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien unterstützt.

Kinderarmut in Bonn bleibt ein dominantes Thema

Hilse freute sich über diese Spende, „denn die Kinderarmut in Bonn bleibt ein dominantes Thema.“ Mit dem Geld will der Verein nun „zahlreichen Kindern, die in sozialen Schwierigkeiten sind“, die Teilnahme an sozialen Projekten ermöglichen und ihnen damit neue Chancen zum Start ins Leben bieten. Ein Teil der Summe soll vor allem für „gute Angebote“ in Jugendeinrichtungen und Jugendzentren verwendet werden, kündigt Hilse an. „Die Kinder haben sich daran gewöhnt, viel Zeit Zuhause zu verbringen, das wollen wir nun ändern.“