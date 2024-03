50 Jahre mit Höhen und Tiefen Familienchor will mit Jubiläumsprojekt Bonner begeistern

Roswitha Maus habe in Eigenregie Aktionen wie Chorfahrten, Krippenspiele oder das Sternsingen ins Leben gerufen, sagt Lehmann. „Das konnte niemand auffangen“, so das langjährige Mitglied. Josef Weber fügt hinzu, dass der Chor einige Zeit gebraucht habe, um sich nach Maus‘ Tod neu aufzustellen. Damals habe man den „Kinder- und Jugendchor“ in „Familienchor“ umbenannt. Viele Mitglieder hätten die eigenen Kinder mitgebracht und so eignete sich der Name „Familienchor“ einfach besser, erzählt Lehmann. „Aktuell haben wir leider keine Kinder mehr dabei“, bedauert der Chorleiter, der bereits verschiedene musikalische Projekte mit Schulen oder Kitas geleitet hat. Auch die Pandemie sei für die Musikszene schwierig gewesen. Die Chorproben konnten im zweiten Corona-Jahr zwar zur Sommerzeit nach draußen verlegt werden, gelitten habe der Chor unter den Auflagen aber dennoch.