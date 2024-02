Attraktion im Bonner Stadtwald Familienplanung bei den Rotwilds auf der Waldau

Aber jetzt besteht Hoffnung. Drei junge weibliche Tiere aus Niedersachsen leisten dem jungen Hirsch und seiner älteren Artgenossin seit Mitte Februar Gesellschaft. Einer der Neuzugänge – ein sogenanntes Schmaltier, also ein Weibchen im zweiten Lebensjahr – könnte aktuell bereits trächtig sein. Falls das so ist, könnte es schon im Juni Nachwuchs im Rotwildgehege geben. Andernfalls müssten sich die Besucher bis kommendes Jahr gedulden. Bei den beiden anderen Neuen im Gehege handelt es sich um acht Monate alte weibliche Kälber. Sie bekommen frühestens in ein bis zwei Jahren Nachwuchs.