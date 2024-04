Bengalisches Neujahr in Bonn Farbenfrohes Treiben und kulinarische Genüsse

Festliche Sari-Gewänder, südasiatische Delikatessen und Frühlingsblumen: Am Sonntag verwandelte sich die Toni-Mai-Halle in Duisdorf in einen lebhaften Schauplatz bengalischer Tradition, denn am 14. April begingen Bangladeschis das traditionelle Neujahrsfest, „Baisakhi Mela“. Zu diesem Anlass versammelte sich die Community aus Bonn und der Region, um gemeinsam zu feiern, zu tanzen und ihre vielfältigen Traditionen zu pflegen. Frauen und Mädchen hatten sich für diesen besonderen Tag herausgeputzt und trugen edle Gewänder und ihren schönsten Schmuck. Männer und Jungen präsentierten sich in eleganten Hemden und Hosen. Organisiert wurde das Fest von Familie Talukder aus Beuel, die sich seit Jahrzehnten für die bengalische Gemeinde in Bonn engagiert.