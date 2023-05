Verein verbindet Sport und Integration Spieler aus 18 Nationen in einer Mannschaft vereint

Während des Spiels hat er keine Zeit zum Reden, er bleibt am Spielfeldrand des Sportplatzes am Ende der Mörikestraße in Dransdorf auf Ballhöhe und wundert sich, was seine Spieler da machen. Dann fällt ein Tor für Jawanan, also machen sie auch etwas richtig. Die Mannschaft hat er 2016 ins Leben gerufen, sie bestand aus überwiegend geflüchteten Jugendlichen. 18 Nationen sind darin vereint, viele Afghanen, Syrer, Kurden, Spieler aus Iran und Irak sowie einigen afrikanischen Ländern. Viele kamen nach Deutschland und wussten dann nicht, was sie machen sollten.