Natur statt Wohnzimmer Wie ein Bonner Verein Kinder vom Fernseher fernhält

Insgesamt 20 Kinder erleben in der „Frühlingswerkstatt“ – so das Motto der Osterferienfreizeit – jede Menge Abenteuer in der Natur. Die Mädchen und Jungen im Grundschulalter starten meist mit Aufwärm- und Bewegungsspielen in den Tag. „Stockbrot backen wir, wenn es geht, jeden Tag, weil es den Kindern viel Spaß macht“, berichtet Bertram. Dazu schnitzen sich die Kinder die Stöcke selbst. Ist der Stock fertig, muss nur noch der Teig herum gewickelt werden, dann kann dieser über der Glut des offenen Feuers gebacken werden.