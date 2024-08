Tag der offenen Tür in der Feuerwache Duisdorf Feuerwehr informiert über Brandbekämpfung im Wald

2021 waren Feuerwehrleute aus Duisdorf in Griechenland zur Waldbrandbekämpfung, 2022 fuhren sie nach Südfrankreich, 2023 nahmen sie an einer internationalen Großübung in Portugal teil. In diesem Jahr waren sie auch schon auf Abruf für Griechenland, denn in der Duisdorfer Feuerwache steht ein Löschfahrzeug, das speziell dafür ausgestattet ist. Stattdessen hätten sich Einsatzkräfte aus Süddeutschland auf den Weg gemacht, weil sie näher dran gewesen seien, sagt Daniel Klein von der Führungsriege der Duisdorfer Feuerwehr. So können die Kameraden am Samstag, 17. August, den Tag der offenen Tür mitfeiern und ihr spezielles Waldbrand-Einsatzfahrzeug vorstellen.