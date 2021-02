Bonn-Röttgen : Feuerwehr löscht Brand in Wohnhaus

In Bonn-Röttgen kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Die Feuerwehr hat am Mittwochmorgen einen Brand in einem Wohnhaus in Bonn-Röttgen gelöscht. Eine Person musste wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung behandelt werden.



Im Untergeschoss eines Wohnhauses im Hobsweg in Bonn-Röttgen ist am Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 10 Uhr alarmiert und konnte die brennende Holzverkleidung im Schwimmbadbereich des Hauses löschen.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich fünf Personen im Haus. Ein Anwohner musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt werden.

(ga)