Kleingartenanlage in Bonn : Als gestohlen gemeldeter Roller brennt in Dransdorf nieder

Ein Roller brannte in einer Kleingartenanlage in Bonn-Dransdorf aus. Foto: Axel Vogel

Dransdorf Am Montag brannte ein Roller in Dransdorf vollständig nieder. Er war zuvor als gestohlen gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus.

Am Montagnachmittag kam es gegen 15.20 Uhr zu einem Brand in der Kleingartenstraße in Bonn-Dransdorf. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, sei sie ursprünglich wegen eines Brandes in einer Gartenlaube alarmiert worden. Sie rückte mit mindestens drei Fahrzeugen aus.