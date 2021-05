Feuerwehreinsatz in Hardtberg : Pkw brennt bei Fahrt am Brüser Berg komplett aus

Ein VW Golf eines 18-jährigen Fahrers ist am Sonntagabend am Brüser Berg komplett ausgebrannt. Foto: Ulrich Felsmann

Hardtberg Am Sonntagabend ist ein Pkw am Brüser Berg in Brand geraten. Der 18-jährige Fahrer rief zwar die Feuerwehr, konnte das Ausbrennen seines Autos aber nicht mehr verhindern.



Geben 21.15 Uhr am Sonntagabend fuhr ein 18-jähriger Fahrer eines VW Golf auf dem Konrad-Adenauer-Damm in Bonn-Hardtberg auf dem Rechtsabbieger zur Pascalstraße. Laut seiner Aussage sei dann beim Warten auf die Grünphase im Motorraum Feuer ausgebrochen.

