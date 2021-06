Feuerwehreinsatz in Hardtberg : Keller eines Wohnhauses am Brüser Berg geriet in Brand

Die Feuerwehr musste am späten Donnerstagabend zu einem Kellerbrand am Brüser Berg ausrücken. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn-Hardtberg Die Feuerwehr Bonn rückte am späten Donnerstagabend wegen eines Kellerbrandes in einem Wohnhaus am Brüser Berg aus.



Weiterleiten Drucken Von Dierk Himstedt

Einsatzkräfte der Feuerwehr Bonn wurden am späten Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr alarmiert. Ein Keller eines Wohnhauses an der Erfurtstraße am Brüser Berg war in Brand geraten.

