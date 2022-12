Feuer an der Rochusstraße : Feuerwehrleute bei Brand in Bonn-Duisdorf leicht verletzt

Feuerwehrleute bei Brand in Bonn-Duisdorf leicht verletzt

Feuer an der Rochusstraße

Update Bonn Ein Brand an der Rochusstraße im Ortsteil Duisdorf hat am Samstagabend einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zwei Feuerwehrleute erlitten dabei leichte Verletzungen.

Leicht verletzt wurden am Samstagabend zwei Feuerwehrleute beim Brand einer Garage in Duisdorf. Aufmerksame Passanten hatten die Feuerwehr alarmiert, nachdem aus einem Gebäude an der Rochusstraße im Erdgeschoß dichter schwarzer Rauch aus dem Eingangsbereich gedrungen war. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnte sich ein älteres Ehepaar aus der verrauchten Wohnung retten.