Osterfeuer, Graffitiwand oder Raketenstartrampe? Holzkonstrukt im Bonner Finkenhofpark sorgt für Verwirrung

Es sorgte in den vergangenen Tagen nicht nur bei den Anwohnerinnen und Anwohnern des Duisdorfer Finkenhofs, sondern auch in den sozialen Netzwerken für Verwunderung: ein ungefähr 2,50 Meter hohes Holzkonstrukt auf einer Wiese im Finkenhofpark. „Weiß einer, was im Finkenhofpark gebaut wird?“, fragte am Mittwoch eine Facebook-Nutzerin mit einem Foto des hölzernen Baus in der Gruppe „Bonn- Duisdorf“. Während einige Gruppenmitglieder auf eine Vorrichtung für ein Osterfeuer oder eine Graffitiwand für Jugendliche tippten, meinte ein Nutzer zum Scherz, in dem Turm eine Raketenstartrampe von Elon Musks Raumfahrtunternehmen Space X zu erkennen.