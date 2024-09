Kostenloser Sportkurs in Bonn Das muss man zum Fitnessangebot „Draußen aktiv“ wissen

Das Training dauert immer 60 Minuten. An der Outdoor-Fitnessanlage beim Dransdorfer Sportplatz findet es immer donnerstags statt, an der Rigal’schen Wiese montags und im Reuterpark dienstags, jeweils ab 17:30 Uhr. Der Sport an der Bewegungsbank startet montags um 15:30 Uhr. Nach der Umstellung auf die Winterzeit, in diesem Jahr am 27. Oktober, beginnen alle Kurse eine Stunde früher, um das Sonnenlicht nutzen zu können.