Laurentiusschule in Lessenich/Meßdorf : Förderverein übergibt Lautsprecher

Andreas Kirpal und Olaf Blume vom Förderverein der Laurentiusschule (beide links) und Schulpflegschaftsleiter Stefan Eckelmann (rechts) übergeben zehn Bluetooth-Boxen an Schulleiterin Petra Ey und OGS-Leitung Regina Braun (Mitte). Foto: Abir Kassis

Lessenich(Meßdorf Der Unterricht an der Laurentiusschule soll abwechslungsreicher werden. Zehn Bluetooth-Lautsprecher vom Förderverein sollen dabei helfen.



Von Abir Kassis

Der Förderverein der Laurentiusschule hat zehn Bluetooth-Lautsprecher im Wert von über 1000 Euro an die Schul- und OGS-Leitung übergeben. Ziel ist es, mit der großzügigen Spende den Unterricht für die Schülerinnen und Schüler mit medialer Unterstützung abwechslungsreicher zu gestalten.

Für jeden Klassenraum steht somit jetzt ein Lautsprecher zur Verfügung, mit dem digitale Unterrichtsinhalte, Hörspiele und Musik abgespielt werden können. Die Lautsprecher sollen in Zukunft gemeinsam vom Kollegium und der OGS am Vormittag und am Nachmittag genutzt werden, erklärt der Vorsitzende des Fördervereins Olaf Blume.

„Wir sind froh, der Schule und der OGS diese Spende übergeben zu können. Wenn es um schulische Ausstattung geht, ist es nicht immer einfach, an städtische Gelder zu kommen“, sagt Schatzmeister Andreas Kirpal, insbesondere wenn es um technische Ausstattung gehe. Jedoch sei es äußerst wichtig, den Kindern attraktive Lehrmethoden zu bieten. „Wir möchten den Kindern möglichst viele Möglichkeiten schaffen und die Zeit hier an der Schule so wertvoll wie möglich für sie gestalten“, so Kirpal.

An der Laurentiusschule habe man das Glück, dass besonders viele engagierte und hilfsbereite Eltern die Schulgemeinschaft um vieles bereichern, lobt Schulleiterin Petra Ey. Sie bieten Unterstützung bei Zirkusprojekten oder gemeinsamen Festen und stellen Spielzeug oder Lehrmaterial bereit.

„Wir erleben große Unterstützung durch den Förderverein und die regelmäßigen Spenden, mit denen wir den Kindern vieles ermöglichen können“, so Ey. Dabei spielen besonders die Beiträge und Spenden der über 100 Mitglieder des Fördervereins eine bedeutende Rolle.

Trotz engagierter und hilfsbereiter Eltern kann nicht jede Grundschule ihren Kindern umfangreiche technische Ausstattung bereitstellen. Dennoch ist man beispielsweise an der Kreuzbergschule zuversichtlich, dass zeitnah städtische Fördermittel bereitgestellt werden. Derzeit habe man für 160 Kinder zwei iPads mit dazugehörigem WLAN-Acces-Point sowie eine digitale Tafel.

Noch sei es etwas mühselig für die Lehrer, mit den schweren Koffern mit den iPads zwischen den Klassen umherzulaufen. Dies solle sich aber demnächst ändern, meint Schulleiterin Sabine Herrmanns. „Wir hätten gerne digitale Tafeln. Ich glaube auch, dass der Schulträger das im Blick hat und unsere Wünsche ernst nimmt. Wir haben auch gemeinsam entsprechende Lehrkonzepte geschrieben, die mehr Digitalisierung an Grundschulen vorsehen. Die Gelder sind vom Land NRW bereits zugesichert worden, nur die Umsetzung ist bei so vielen Schulen natürlich nicht einfach“, so Herrmanns.

Aktuelle Lieferengpässe

Die aktuellen Lieferengpässe bei technischen Geräten würden sich demnach auch an vielen Schulen bemerkbar machen. Die Schulträger seien jedoch stets bemüht, die neue Ausstattung in den nächsten ein bis zwei Jahren an Grundschulen flächendeckend bereitzustellen. „Es gibt schon erste Schulen, die digitaler ausgestattet wurden, daher hoffen wir, dass auch wir den Kindern bald mehr technische Möglichkeiten bieten können“, so Herrmanns.