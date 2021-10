Gesperrte Waldwege : Forstamt repariert Asphaltwege im Kottenforst

Kottenforst Der massive Holzeinschlag und Abtransport der vom Borkenkägfer befallenen Fichten hat auf den asphaltierten Forstwirtschaftswegen im Kottenforst Schlaglöcher und Abbruchkanten hinerlassen. Ab diesem Montag beginnt die abschnittweise Sanierung.

Mit einem Netz von asphaltierten Forstwirtschaftswegen - den Hauptachsen - ist der Kottenforst gut erschlossen. Wenn auch manchem Wanderer die harte Gehgrundlage nicht so genehm ist wie weicher Waldboden, Erholungssuchende nutzen die Wege intensiv. Zumal sie sich auf jeden Fall in regnerischen, feuchten Zeiten anbieten. Regelmäßig unterwegs sind dort auch Radfahrer, Inlineskater und Ausflügler, die auf einen Krankenfahrstuhl angewiesen sind. Weil die Forstwirtschaftswege zudem Teil des Radverkehrsnetzes NRW sind, werden sie täglich von vielen Berufspendlern, die aus dem Umland mit dem Fahrrad zu ihren Arbeitsplätzen nach Bonn fahren, als klimafreundliche Alternative zum Auto genutzt.

Wie der Leiter des Regionalforstamtes, Stephan Schütte, schildert, wurden die Wege in den vergangenen drei Jahren wegen der umfangreichen Holzeinschlagarbeiten durch Forstmaschinen und schwere Transport-Lkw extrem belastet und beschädigt. Grund ist der Abtransport Abertausender Bäume, die wegen der Schäden durch den Borkenkäfer gefällt werden mussten. „Die Schadholzmenge betrug rund 100.000 Kubikmeter“, so Schütte, das entspreche etwa 3000 LKW-Ladungen.

250.000 Euro für Sanierungsmaßnahme

In Folge sind tiefe Schlaglöcher und starke Abbruchkanten entstanden. „Sie stellen eine Gefahr insbesondere für die Radfahrer dar, weil diese leicht zu Stürzen führen können“, ist sich Schütte bewusst. In der Vergangenheit gab es viele Beschwerden von Waldbesuchern. Auch der Bonner Verein des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hat sich an das Forstamt gewandt und insbesondere auf die Bedeutung dieser Forstwege für die radfahrenden Berufspendler hingewiesen. Aber auch Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge müssen die Hauptachsen durch den Kottenforst sicher befahren können.