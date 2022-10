Bis Ende November : Fotoausstellung zur Schönheit des Verfalls auf dem Brüser Berg

Geschäft in der Rochusstraße : Weshalb die Bäckerei Penkert eine Bonner Filiale schließen muss Bäcker Bodo Penkert will seine Filiale an der Rochusstraße Ende des Jahres schließen. Besonders ein Grund zwingt ihn dazu. Seine übrigen Filialen in Bonn bleiben vorerst geöffnet – unter einer Bedingung.