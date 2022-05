Hardtbergbad hat eröffnet : Endlich wieder Bahnen schwimmen und auf die Wasserrutsche

Endlich wieder unter freiem Himmel Bahnen schwimmen: Das Hardtbergbad hat sein Außengelände geöffnet. Foto: Stefan Knopp

Duisdorf Das Hardtbergbad in Bonn hat am Samstag den Freibadbetrieb aufgenommen, war aber zum Auftakt nicht überlaufen. Von größeren Frostschäden ist man dort verschont geblieben.



Die Freibadsaison hat begonnen. Zum Start am Samstagvormittag war der Zulauf im Hardtbergbad in Duisdorf aber noch verhalten. Um 10 Uhr kamen ein Quartett junger Männer, um sich zu sonnen, zu schwimmen und mit einem Football zu spielen, zwei Väter mit Babys und ein paar andere Gruppen, nicht alle wollten auch nach draußen. Denn die Schwimmhalle am Bad ist auch noch geöffnet nach den Schlechtwettererfahrungen des vergangenen Jahres.

Kein Dauerzustand

Das wird nicht durchgehend der Fall sein. Im August findet laut Stadt die Grundreinigung statt, dann bleibt die Halle zu, außerdem immer dann, wenn es draußen zu heiß wird, erklärt Badleiter Jannik Mittler. Für die Eröffnung ist aber fast alles geöffnet, nur das kleine Nichtschwimmerbecken im hinteren Bereich bleibt gesperrt. Es wäre einsatzbereit, sagt Mittler, werde aber nur aufgemacht, wenn es wirklich voll werde. Das war in den vergangenen beiden Jahren nicht der Fall, es gab eine Besucherbegrenzung – Corona eben. Und an diesem Wochenende wurde dieses Becken auch noch nicht gebraucht.

Wenige besondere Vorbereitungen nötig

An Vorbereitungen musste man Mittler zufolge nichts Unübliches machen. Von Frostschäden an den Fliesen, wie sie vor allem im Römerbad den Start verzögern, sei das Hardtbergbad weitgehend verschont geblieben. Ob das daran lag, dass man das Wasser in den Becken gelassen hatte, womit ein anderer Druck auf die Fliesen ausgeübt wurde, weiß Mittler nicht mit Sicherheit zu sagen. Die Schäden jedenfalls hielten sich in Grenzen und wurden vom Fliesenleger zügig bearbeitet. Der Sandspielbereich am Bachlauf hat neuen Sand bekommen, da die kleinen Nutzer in den vergangenen Jahren einfach viel alten Sand rausgetragen haben. Die Mitarbeiter mussten die 20 Tonnen mit Schubkarren zum Spielplatz bringen, jede Menge Arbeit, sagt Mittler.

Den Bachlauf betriebsfertig zu machen, „war ‘ne knappe Kiste“, erzählt Mittler. „Der geht dem Alter entsprechend ein bisschen kaputt.“ Gemeint sind die Fugen zwischen den kleinen Pflastersteinen, die sich teilweise gelöst haben und zum Teil Stolperfallen entstehen ließen. Im letzen Jahr hatte man den obersten Abschnitt vom Quellbecken bis zum ersten Wasserfall bearbeitet – es galt, die Fugen von der alten Füllung zu befreien und neu zu befüllen, damit eine Oberfläche ohne große Unebenheiten entstand, beinahe eine Sisyphusarbeit. In diesem Jahr kam man ein ganzes Stück weiter, und die Restarbeiten wurden noch bis Freitagnachmittag von den Mitarbeitern erledigt. Das, was man sich vorgenommen hatte, wurde so kurz vor Saisonbeginn fertig. Jetzt fließt das Wasser wieder bergab, und irgendwann wird weitergearbeitet, so die Badleitung.

Wenige Vorschriften, die einschränken

Corona ist zwar noch nicht vorbei, aber einschränkende Vorschriften gibt es aktuell nicht mehr. Dass die oberen Umkleiden auf dem Weg zum Hallenbad für den öffentlichen Betrieb geschlossen sind, habe jedenfalls nichts mit der Pandemie zu tun, sagt Mittler. Eher damit, dass der Bereich teils unübersichtlich ist und schon öfters Schränke aufgebrochen wurde. Die Umkleiden und Schränke im Freibadbereich sind weiter nutzbar, man sollte sich aber ein Vorhängeschloss mitbringen. Allen Einschränkungen zum Trotz hatte der Corona-Betrieb aus Sicht der Badleitung auch Vorteile: Eine überschaubare Zahl Badegäste und mehr Sauberkeit und Hygiene durch die regelmäßigen Reinigungsslots.

Blick auf die Uhr ist nicht mehr nötig

Dafür müssen die Badegäste jetzt nicht mehr auf die Uhr schauen. Familie Müller geht jedes Jahr oft ins Freibad. Die Mutter ist froh, dass es endlich aufmacht. „Es wurde auch Zeit, weil die Kinder so gerne draußen schwimmen gehen“, sagt sie. „Und für mich ist das ein bisschen Erholung, weil die Kinder beschäftigt sind.“ Die tummeln sich unter anderem auf der Wasserrutsche.

Auch Wilma Krause, Martina Webelhaus und Constantin Engelage freuen sich über das Schwimmen im Außenbecken. „Die Luft ist draußen schöner“, sagt Engelage, und Webelhaus ergänzt, wegen des Schulsports sei es in der Halle manchmal recht eng. Sie und Krause, selbst ernannte „Badenixen“, genießen den Auftakt. „Das Wetter ist schön, das Wasser ist schön frisch, die Preise für die Saisonkarte sind erträglich.“ Man wird sie also regelmäßig im Hardtbergbad antreffen, die 87-jährige Wilma Krause sowieso. „Ich komme seit 40 Jahren jeden Tag.“

Mittler macht es nichts aus, dass die Bonner ihm nicht gleich zu Beginn die Tür einrannten. Das biete ein wenig mehr Gelegenheit, neue Helfer einzuarbeiten. Ein paar mehr Leute könnte er noch gebrauchen: „Vor allem bei den Saisonarbeitern hapert es“, sagt er. Da verrät er kein Geheimnis, die Stadt wirbt auch mit einem Plakat am Badeingang um Aushilfskräfte. Die müssten das silberne Rettungsschwimmerabzeichen mitbringen, außerdem ein ärztliches Attest und ein Führungszeugnis. Immerhin: „Der Stundenlohn ist gut hier“, so der Badleiter. Und man arbeite unter der Sonne.