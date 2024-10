Wanderung mit dem Nachbarschaftszentrum Brüser Berg Natur, Aussicht und ein bisschen Stadtgeschichte

Nach Vorort-Flair ist dann aber erst einmal Natur angesagt. Übers Feld geht es ins Katzenlochbachtal, so benannt, weil dort früher einmal Wildkatzen gelebt haben sollen. Möller erläuterte die Entwässerungsfunktion: Der Bach ist einer von vielen, die den Niederschlag in den Rhein leiten. Vorbei an der Streuobstwiese, die die Lengsdorfer Bachfreunde betreuen – „Jeder Apfelbaum hat einen Namen“, so Möller –, an Pferdeweiden, auf denen die Tiere ganzjährig stehen, und der Kreuzbergschule ging es den Hang hinauf. Rechter Hand der Fußballplatz des VfL Lengsdorf, einer der attraktivsten in Bonn, weil er in schöner Kulisse liegt und mit Naturrasen aufwartet. Den hatte der Verein in Eigenregie organisiert, weil er in der Kunstrasenliste der Stadt recht weit unten stand.