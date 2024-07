Freiwillige Feuerwehr in Dransdorf Bonner Löscheinheit wartet fünf Jahre auf neue Umkleide

Mittlerweile steht die Umkleide, aber bisher hat sich noch niemand von den Dransdorfer Feuerwehrleuten darin umgezogen. Dabei warten sie jetzt schon fünf Jahre. Die Freiwilligen der Einheit müssen sich also weiter in der Wagenhalle umziehen. Und daran wird sich so schnell wohl nichts ändern. Denn auf die Frage des GA, wann die Umkleiden fertig sind, teilt das Presseamt schriftlich mit: „Momentan kann kein genauer Zeitpunkt genannt werden, da es aktuell Rechtsstreitigkeiten mit einer der ausführenden Firmen gibt, die den Bauprozess verzögern.“