Handwerk im Trend Warum Töpfern für immer mehr Bonner das neue Yoga ist

Die Hände sind gut angefeuchtet, der Motor steht auf Höchstgeschwindigkeit. „Und jetzt mit viel Druck arbeiten und zentrieren“, spornt Töpfermeisterin Katharina Steinhäuser ihre Praktikantin Claudia Kühnert an. Die 20-Jährige sitzt zwar nicht zum ersten Mal an der Scheibe im Atelier der Keramikkünstlerin in Röttgen. „Dennoch bin ich froh, wenn sie mir genaue Anweisungen gibt“, lacht die junge Frau. Und so langsam wird aus dem vorher unförmigen Klumpen Westerwälder Ton ein kleines, rundes Etwas. „Die Hände noch einmal anfeuchten und dann langsam hochziehen. Vergiss nicht, die Arme abzustützen“, erinnert sie Steinhäuser. Noch lässt sich zwar nicht genau erkennen, was Claudia Kühnert genau modelliert. Aber ihre Chefin hat schon eine Vermutung. „Es wird entweder eine Tee- oder eine Tapasschale“, glaubt sie.