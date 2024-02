Imbiss Hirzmann Bonner erinnern sich an Duisdorfer Kult-Imbiss

Manfred Fietz erinnert sich noch an Zeiten, als er für die Pommes beim Hirzmann 50 Pfennig zahlte. „Die haben richtig nach Kartoffeln geschmeckt“, sagt der Duisdorfer. Der 67-Jährige sitzt an diesem Vormittag in einem Restaurant an der Rochusstraße. Nur ein paar Meter vom Imbiss entfernt, den Thomas König von Rainer Hirzmann übernahm, und von dem, seit ein paar Tagen klar ist, dass er nicht wieder eröffnet.