Weltklassetänzer besucht Karl-Simrock-Schule Führen und folgen

Gemeinsam mit einem Weltklassetänzer feierten die Absolventen der Karl-Simrock-Schule am Freitag ihren letzten Schultag. Mit dem Besuch des Amerikaners Pierre Dulaine, der in New York jahrzehntelang die High Society im Gesellschaftstanz unterrichtete, schloss sich für die Mädchen und Jungen ein Kreis, hatten sie doch in der fünften Klasse selbst bei Dulaine Unterricht erhalten. Der renommierte Tanzlehrer ist Gründer des Schulprojekts Dancing Classroom (tanzender Klassenraum), mit dem er Fünft- und Sechstklässler in die Welt der Standard-Tänze eingeführt hat. Das Projekt feierte weltweit Erfolge – von den USA und Kanada über Israel und Jordanien bis nach Europa. Über den Allgemeinen Deutschen Tanzlehrer Verband (ADTV) war der Kontakt zu Arndt Hilse, Leiter der Karl-Simrock-Schule, entstanden, der ebenfalls im Gesellschaftstanz beheimatet ist.