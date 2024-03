Neuer Kung-Fu-Kursus Für das Selbstbewusstsein und für die Gesundheit

Im Kurs lernen die Teilnehmer später unter anderem, wie man sich aus einer Konfliktsituation heraus befreit. Regel Nummer 1 dabei: „Ich will nicht kämpfen. Ich will den Kampf so schnell wie möglich beenden“, erklärt Jansen und zeigt, welche Optionen es dazu gibt. Auch Martina Heck verfolgt die vorgeführten Übungen mit großem Interesse: „Ich gehe bald in Rente und habe etwas als Ausgleich gesucht, um fit zu bleiben“, berichtet Heck. Kung Fu habe sie bisher noch nicht ausprobiert, dafür hat sie aber 13 Jahre Erfahrung in der asiatischen Fitness-Sportart Tae Bo. Was sie sich jetzt vom sechsmonatigen Kung-Fu-Kurs erhofft? „Ich möchte fit bleiben, mich wehren können und etwas für die Gesundheit, besonders für den Rücken tun“, sagt sie.