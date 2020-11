Evangelische Kirchengemeinde : Für jedes Kind einen kleinen Engel

Duisdorf Auferlegte Distanz erschwert die Arbeit im Joki-Familienhaus in Duisdorf. Das Team kontert mit Kreativität und vielen guten Ideen.

„Wir rödeln ganz schön“, ließ daraufhin Bärbel Goddon, die Koordinatorin des Familienhauses an Duisdorfs Bahnhofstraße wissen. Es müsse ständig sehr viel umorganisiert werden. Man entwickle neue Formate, stelle sich auf immer wieder neue Richtlinien ein und feile an ausgeklügelten Hygienekonzepten, um weiterhin attraktive Angebote zu schaffen. „Natürlich gibt es keine Offene Türe mehr“, so Westphal. Auch der Jugendtreff sei sehr eingeschränkt. Stattdessen habe sie soeben den ersten Online-Backkurs abgehalten. Vier Familien mit ihren Kindern haben bei der Premiere teilgenommen. In Echtzeit entstanden dabei Weckmänner aus zuvor eingekauften Zutaten. Immer donnerstags zwischen 16 und 18 Uhr wird nun gebacken. Nach Weckmann und Pizza ist als nächstes die Herstellung von Muffins mit langen Stacheln geplant. Eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Coronavirus ist nicht ganz zufällig. „Die essen wir dann einfach auf, in der Hoffnung, dass sich das Thema so erledigt“, lacht die Diakonin. Online den Kontakt zu halten, ist auch in der Gemeindearbeit ein inzwischen bewährtes Mittel. Nicht nur die Mitarbeiter treffen sich im virtuellen Raum, sondern auch Schulungen für ein Babysitter-Zertifikat oder ein zweitägiges Seminar für Jugendliche aus dem ganzen Kirchenkreis zum Thema „Prävention, Intervention, Kindesschutz“ wurden bereits online abgehalten.