Das tut sich in Duisdorf : Gastronom für das Kulturzentrum gesucht

Duisdorf Mit einer Machbarkeitsstudie kann aus Sicht von Grüne und SPD ein neues Konzept für das Kulturzentrum geprüft werden. Unterstützung kommt auch von der CDU. Jetzt ist die Verwaltung am Zug.

Die Zukunft des Kulturzentrums Hardtberg haben die örtlichen Politiker durch die Bank auf der Agenda. Daher bringen sowohl Grüne und SPD als auch die CDU das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Bezirksvertretung. Einig sind sie sich, dass das Kulturzentrum erhalten bleiben muss. Andere entsprechende Kulturstätten gibt es in Hardtberg nicht.

Bereits im März hat der Trägerverein Hardtberg Kultur mit einer Petition an Oberbürgermeisterin Katja Dörner auf die Situation aufmerksam gemacht und einen ambitionierten Vorschlag unterbreitet. Die Stadt könnte die benachbarte, leer stehende Gaststätte kaufen und mit der Gastronomie Teil des Kulturzentrums werden.

Früher war das städtische Kulturzentrum an der Rochusstraße Tanzsaal der Gaststätte Zum Stern. Dann kamen und gingen die Wirte, jetzt steht sie seit anderthalb Jahren leer. Der Verein Hardtberg Kultur schlägt vor, die beiden Immobilien wieder unter eine Regie zu bringen.

Der Plan kommt nicht von ungefähr, vielmehr hat er eine historische Verknüpfung. Das heutige Kulturzentrum war ursprünglich – ab 1900 – Tanzsaal der Gaststätte „Zum goldenen Stern“. Als der Saal Anfang der 1980er Jahre zum Verkauf stand, griff die Stadt Bonn zu. Die Immobilie wurde anfangs von der städtischen Kulturverwaltung für Veranstaltungen und Ausstellungen genutzt, allerdings im Laufe der Jahre immer seltener. Aus Spargründen wurde sogar ein Abriss in Erwägung gezogen. Eine Bürgerinitiative konnte das verhindern.

Zu viele Aufgaben für die Ehrenamtlichen

Parteien wollen Antworten

Im Mai gab es Antwort von der Oberbürgermeisterin. Sie sagte Unterstützung durch Wirtschaftsförderung und Zentrenmanagerin zu. Auch unabhängig von der konkreten Immobilie sollen Kontakte zu Gastronomen in Duisdorf hergestellt werden. Die CDU will genau wissen, wie die Verwaltung zu der Petition steht. „Das Kulturzentrum muss für die Zukunft gesichert werden“, sagt Bezirksfraktionssprecher Bert Moll. „Gibt es schon Pläne, der Anregung des Vereins zu folgen?“ Die CDU sieht ihre Verwaltungsanfrage als Impuls, dass an der Sache gearbeitet wird, die finanziellen Folgen durchleuchtet werden und auch schon im städtischen Haushalt nach Mitteln gesucht wird.